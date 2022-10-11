В Салехарде иномарка сбила школьника на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Салехарде водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 октября возле дома №1 по улице Арктическая.

- Около 15:05 водитель автомобиля «Toyota» не пропустил ребенка, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате школьника увезли в больницу, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Как отметил начальник ОГИБДД ОМВД России по Салехарду Алексей Колонтаев, случившееся - полностью вина водителя. Правоохранители уже организовали проверку.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 ДТП, а с начала года - 3 606, в которых 18 человек погибли и 230 получили травмы, в том числе 30 детей.