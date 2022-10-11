Ямальским военнослужащим и их семьям предоставят дополнительные меры соцподдержки

Фото: Правительство ЯНАО
Ямал предоставит дополнительные меры соцподдержки военнослужащим и их семьям. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов.
- Ямал позаботится о семьях наших военнослужащих. Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы северяне, исполняющие свой долг, чувствовали поддержку и заботу округа, знали, что их близкие в безопасности, - прокомментировал глава региона.
ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ:
Для военнослужащих:
- единовременная региональная выплата в 300 тысяч рублей;
- реабилитационный сертификат в 120 тысяч рублей на медицинские услуги;
- освобождение от уплаты транспортного налога.
Для детей военнослужащих:
- детей до 18 лет обеспечат всеми лекарствами, которые выпишут врачи;
- оплата расходов на отдых и оздоровление в России один раз в году;
- оплата обучения в ВУЗе;
- компенсация стоимость обучения по программам среднего профессионального образования;
- приоритет при зачислении в спортивные секции, бесплатная спортивная экипировка;
- бесплатные занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта;
- летом для юных спортсменов организуют оздоровительные сборы.
Для семей военнослужащих:
- возврат средств супругам военнослужащих и их детям, затраченных на получение водительских прав категории «В»;
- в государственных больницах семьи наших военнослужащих будут обслуживаться без очереди;
- приоритет в очереди для участников окружной жилищной программы для молодых семей.
Данные меры уже вступили в силу. Свои вопросы ямальцы могут задать по номеру единой справочной службы (МФЦ): 88002000115.