Ямальским военнослужащим и их семьям предоставят дополнительные меры соцподдержки

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал предоставит дополнительные меры соцподдержки военнослужащим и их семьям. Об этом заявил губернатор Дмитрий Артюхов.

- Ямал позаботится о семьях наших военнослужащих. Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы северяне, исполняющие свой долг, чувствовали поддержку и заботу округа, знали, что их близкие в безопасности, - прокомментировал глава региона.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

Для военнослужащих:

- единовременная региональная выплата в 300 тысяч рублей;

- реабилитационный сертификат в 120 тысяч рублей на медицинские услуги;

- освобождение от уплаты транспортного налога.

Для детей военнослужащих:

- детей до 18 лет обеспечат всеми лекарствами, которые выпишут врачи;

- оплата расходов на отдых и оздоровление в России один раз в году;

- оплата обучения в ВУЗе;

- компенсация стоимость обучения по программам среднего профессионального образования;

- приоритет при зачислении в спортивные секции, бесплатная спортивная экипировка;

- бесплатные занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта;

- летом для юных спортсменов организуют оздоровительные сборы.

Для семей военнослужащих:

- возврат средств супругам военнослужащих и их детям, затраченных на получение водительских прав категории «В»;

- в государственных больницах семьи наших военнослужащих будут обслуживаться без очереди;

- приоритет в очереди для участников окружной жилищной программы для молодых семей.

Данные меры уже вступили в силу. Свои вопросы ямальцы могут задать по номеру единой справочной службы (МФЦ): 88002000115.