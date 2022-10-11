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Общество11 октября 2022 2:53

Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения

Об этом представитель мэрии
Евгений Значковский
Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения

Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения

Фото: Вера Зенина

Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения. Об этом представитель мэрии заявил в комментариях под опросом о том, уместно ли тратить столько денег на праздник в период СВО.

- Уважаемые салехардцы! В этом году город украсим уже имеющимся оборудованием. В Салехарде установят пять елок, светящиеся фигуры и инсталляции, детский городок (в центре и отдаленных микрорайонах). Профильные структуры администрации проводят ревизию имеющихся новогодних реквизитов. Благодарим за неравнодушное отношение к данной теме, - сказали в администрации.

Кстати, судя по опросу, большинство жителей выступают за то, чтобы не тратиться в этом году на праздник - 66,96%. А 33,04% выступают за дополнительные расходы, аргументируя это тем, что Новый год бывает не так часто и не стоит лишать детей радости.