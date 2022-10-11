Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения Фото: Вера Зенина

Власти Салехарда решили не тратить 30 миллионов рублей на новогодние украшения. Об этом представитель мэрии заявил в комментариях под опросом о том, уместно ли тратить столько денег на праздник в период СВО.

- Уважаемые салехардцы! В этом году город украсим уже имеющимся оборудованием. В Салехарде установят пять елок, светящиеся фигуры и инсталляции, детский городок (в центре и отдаленных микрорайонах). Профильные структуры администрации проводят ревизию имеющихся новогодних реквизитов. Благодарим за неравнодушное отношение к данной теме, - сказали в администрации.

Кстати, судя по опросу, большинство жителей выступают за то, чтобы не тратиться в этом году на праздник - 66,96%. А 33,04% выступают за дополнительные расходы, аргументируя это тем, что Новый год бывает не так часто и не стоит лишать детей радости.