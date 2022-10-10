На Ямале запустили сервис, собравший все меры соцподдержки для северян

Фото: телеграм-канал «ЯМАЛ. Официально»

На Ямале запустили «Социальный навигатор» - сервис, собравший все окружные и муниципальные меры поддержки, социальные гарантии и выплаты. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, всего он объединяет 200 различных мер, которые будут регулярно обновляться.

Кстати, создали сервис по инициативе жительницы Салехарда, многодетной мамы Юлии Рыбаловой, которая обратилась с таким предложением к губернатору по время «Прямой линии».

Для удобства поиска меры сгруппированы по категориям с жизненными ситуациями, доступны фильтры с параметрами потенциального заявителя. Также на сайте есть список необходимых документов и контакты предоставляющих организаций.

- Раньше меры поддержки были разбросаны по сайтам профильных департаментов, многие даже не знали, где их искать. Запуск единого электронного реестра упростил эту задачу: теперь ямальцы с помощью социального навигатора смогут найти региональные меры поддержки, на которые могут претендовать, - сказала заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова.