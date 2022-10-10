На Ямале 10 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 98 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 98 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 438.

При этом в больницы региона госпитализирован один человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлен 15 661 человек с COVID-19, госпитализировано - 724. Всего в стране зарегистрировано 21 218 993 случая. Излечились от коронавируса 24 819 человек, скончались - 96.