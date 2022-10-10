Надежность электроснабжения одного из крупнейших в мире месторождений газа повысили на Ямале

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт высоковольтной подстанции «УГП-5В» в ЯНАО. На повышение надежности энергоснабжения Уренгойского месторождения – одного из крупнейших в мире газовых промыслов – компания направила порядка 3,7 млн рублей.

Специалисты выполнили ремонт силового трансформатора, где заменили резиновые уплотнения, запорную арматуру, маслоуказатели и реле, предназначенные для моментального отключения оборудования в нештатной ситуации. Также энергетики установили новый привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой и осуществили ремонт контактора, который позволяет менять напряжение в электросети по запросу потребителя.

Выполненные работы на подстанции повысили надежность электроснабжения объектов крупного месторождения газа, извлекаемые запасы которого составляют 10,9 триллионов кубических метров «голубого топлива».