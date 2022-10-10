Власти Тазовского района заплатили подрядчику за невыполненный ремонт тротуаров Фото: Вера Зенина

Тазовская прокуратура уличила одно из должностных лиц районной администрации в необоснованных тратах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, чиновник оплатил фактически невыполненную работу по ремонту тротуаров.

- Установлено, что в декабре 2021 года власти заключили муниципальные контракты с индивидуальным предпринимателем на ремонт тротуаров по улицам Авиационная и Пристанская в поселке Тазовский. Несмотря на то, что часть работ фактически не была выполнена, ее все же приняли и оплатили. Общая сумма оплаты фактически невыполненных работ составила более 62 тысяч рублей, - уточнили в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении виновного лица административное дело по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ, а затем суд обязал его выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры подрядчик вернул незаконно полученные бюджетные деньги.