На Ямале заготовят более двух тысяч тонн оленины

Фото: департамент АПК ЯНАО

На Ямале набирает темп кампания по заготовке оленины. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО, всего этом сезоне планируется заготовить более 2 200 тонн оленины.

Напоминаем, что первые 80 тонн продукта заготовили еще в сентябре на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта». Тогда работники национальных общин и оленеводы-частники сдали на комплекс около 18 тысяч голов животных. Часть продукции реализовали через объекты соцсферы, остальное - через розничную продажу.

- По сравнению с прошлым годом показатель этого - в разы больше. Это дает нам возможность скорректировать планы по заготовке на 2022 год, увеличив показатель на 450 тонн. Будем надеется, что тот темп, который мы сейчас набрали, не снизится , - рассказал директор МУП «Паюта» Алексей Верещак.

Второй - основной этап убойной кампании - начнется в ноябре. Предприятия-заготовители сообщают о своей полной технической готовности.

Напоминаем, что на убой принимаются только идентифицированные олени, прошедшие обязательные ветеринарные и профилактические процедуры.