Жители пяти населенных пунктов Ямальского района пьют некачественную воду Фото: Вера Зенина

Жители Яр-Сале, Салемала, Сеяхи, Панаевска и Нового Порта пьют некачественную воду. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры после организованной проверки.

- Установлено, что в воде превышен допустимый уровень железа, марганца, алюминия и других веществ, - прокомментировали в ведомстве..

Ответственными за предоставление жителям питьевой воды являются АО «Ямалкоммунэнерго» и администрация Ямальского района. В связи с этим местный прокурор подал ни них иск в суд.

- Судом требования прокурора полностью удовлетворены, акционерное общество и администрация обязаны предоставить жителям поселений питьевую воду надлежащего качества до 31 декабря 2023 года, - добавили в надзорном органе.

Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой.