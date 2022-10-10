Тазовчанин, избивший и ограбивший детей, оскорбил судью за вынесенный ему приговор

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В Тазовском осудят 25-летнего мужчину, оскорбившего судью. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, все произошло во время процесса, на котором северянин выступал в качестве обвиняемого по делу о грабеже.

22 июля 2021 года двое 8-летних братьев гуляли во дворе дома. Проходивший мимо обвиняемый молча выхватил у одного из них сотовый телефон и быстро пошел прочь. Дети тут же побежали за ним и стали просить вернуть гаджет. В ответ злоумышленник несколько раз ударил одного брата, а затем скрылся.

Тогда суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал его выплатить штраф в размере 7 тысяч рублей.

А теперь тазовчанина ждет еще одно заседание. Учитывая, что ранее он уже неоднократно был судим, приговор ему окажется суровым.