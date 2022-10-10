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Общество10 октября 2022 5:20

Жительница Нового Уренгоя заработала почти полмиллиона рублей, прописывая мигрантов

Суд признал ее виновной
Павел Посевин
Жительница Нового Уренгоя заработала почти полмиллиона рублей, прописывая мигрантов

Жительница Нового Уренгоя заработала почти полмиллиона рублей, прописывая мигрантов

Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местную жительницу, прописавшую в своей квартире 22 мигранта. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, за это женщина получила от них почти полмиллиона рублей.

- Установлено, что в течение 2020 года женщина умышленно поставила на миграционный учет 22 человек, при этом она не собираясь предоставлять им помещение для проживания. За это северянка получила 490 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал горожанку виновной по ст. 322.2 УК РФ и обязал ее передать все полученные деньги в доход государства. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

Напоминаем, что по такой же статье судили и жительницу Салехарда. Правда она успела прописать только троих человек, выручив за это 15 тысяч рублей.