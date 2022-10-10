Жительница Нового Уренгоя заработала почти полмиллиона рублей, прописывая мигрантов Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое осудили местную жительницу, прописавшую в своей квартире 22 мигранта. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, за это женщина получила от них почти полмиллиона рублей.

- Установлено, что в течение 2020 года женщина умышленно поставила на миграционный учет 22 человек, при этом она не собираясь предоставлять им помещение для проживания. За это северянка получила 490 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал горожанку виновной по ст. 322.2 УК РФ и обязал ее передать все полученные деньги в доход государства. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

Напоминаем, что по такой же статье судили и жительницу Салехарда. Правда она успела прописать только троих человек, выручив за это 15 тысяч рублей.