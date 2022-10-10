Надымские мастерицы связали 30 пар носков для мобилизованных земляков

Фото: администрация Надыма

В Досуговом центре Надыма продолжается акция по сбору вязанных вещей для мобилизованных горожан. Одни приносят уж готовые изделия, а другие - сами их вяжут, например, мастерицы клуба «Женский микс».

- Наши мастерицы - члены клуба «Женский микс» и неравнодушные надымчанки - вяжут нашим парням носки. Каждый может присоединиться к акции, принести материал и поделиться теплом с теми, кто в нем нуждается, - сказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Темпы впечатляют: всего за пару дней участницы клуба связали порядка 30 пар носков. Мастерицам очень нужна пряжа - ее примут в дар от всех, кто хотел бы присоединиться, но сам вязать не умеет.

Заседания клуба проходят по вторникам и четвергам с 14:00. Привезти готовые изделия или материалы можно ежедневно с 09:00 до 20:00 в Досуговый центр по адресу: поселок Лесной, д. 19.