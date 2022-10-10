Детские дворы и площадки: глава Лабытнанги подвела итоги благоустройства

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Глава Лабытнанги Марина Трескова подвела итоги благоустройства. Так, по ее словам, за прошедший сезон в муниципалитете обновили сразу 20 игровых площадок.

- Комфортными и безопасными для игр стали дворы домов по улицам Обская, Пионерская, Корчагинцев, Деповская, Школьная, Дзержинского, Магистральная, Северная и другие. Обновлены игровые элементы, установлено новое оборудование, а главное - выполнена укладка безопасного резинового покрытия, - рассказала градоначальница.

Не обделили вниманием и дворы. При поддержке губернатора Дмитрия Артюхова преобразились 14 придомовых территорий, еще 6 - воплощенная в жизнь инициатива жителей.

- Благодарю земляков за неравнодушное отношение к нашему общему городскому пространству. Пусть детство наших детей будет счастливым, - обратилась к жителям Марина Трескова.