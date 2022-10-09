В Петропавловском храме Салехарда 9 октября помолились за жизнь и здоровье мобилизованных мужиков

Фото: Салехардская Епархия РПЦ во VK

В Петропавловском храме Салехарда сегодня, 9 октября 2022, после Божественной литургии духовенство храма совершило молебен о ямальцах, мобилизованных на участие в специальной военной операции на Украине.

Фото: Салехардская Епархия РПЦ во VK

Как сообщили в пресс-службе салехардской епархии, за жизнь и здоровье мобилизованных молились родственники, родители, жены и дети защитников Родины. Сейчас весь Ямал молится за бойцов и их близких, которые отправятся защищать честь нашей страны на фронт.

Фото: Салехардская Епархия РПЦ во VK

Настоятель храма протоиерей Алексий Мартынов пожелал всем крепости духа и обязательно вернуться живыми. Пока бойцы будут в зоне спецоперации, церковь будет молиться за ребят и не оставит их без духовного окормления.

Фото: Салехардская Епархия РПЦ во VK

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала о том, как святые Матрона и старец Алексей Мечев помогают верующим в Москве после начала мобилизации.