Житель Тазовского отсидит шесть лет в тюрьме за то, что воткнул нож в лицо старшему брату Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет колонии строгого режима получил 30-летний житель поселка Тазовский, который признан виновным в покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, суд признал достаточным количество доказательств, предоставленных следователями, чтобы вынести ему приговор.

Преступление произошло ночью 6 марта 2022 года. В тот день пьяный мужчина пришел к дому, где живут его братья, с которыми у него не самые лучшие отношения. Когда старший брат открыл дверь, мужчина вытащил нож и пырнул им родственника прямо в лицо, причинив потерпевшему тяжелую травму. Чтобы защитить свою жизнь, старший брат стал сопротивляться нападавшему, после чего ему на помощь прибежал второй брат. Ему-то и удалось выхватить нож из рук сумасшедшего родственника.

Во время следствия мужчина раскаялся в произошедшем и признался в преступлении.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что похожая ситуация произошла в Тарко-Сале. Там 35-летнеий житель Тюменской области, который едва не зарезал сводного брата.