На Ямале за сутки произошло с десяток ДТП, в которых машины получили механические повреждения

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Сотрудники Госавтоинспекции Ямала за сутки зарегистрировали 10 ДТП, в которых никто не пострадал. Зато машины, попавшие в аварии, получили значительные повреждения, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего с начала 2022 года на дорогах Ямала произошло 3580 ДТП, в которых погибли 18 человек и получили травмы 228 человек, в том числе 29 детей. В Госавтоинспекции напоминают ямальцам о важности соблюдения правил дорожного движения, безопасного скоростного режима и внимательности на трассах.

Пешеходам в темное время суток рекомендуют надевать одежду со световозвращающими элементами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Ноябрьске водителя «Газели» увезли в больницу после столкновения с иномаркой.