В Салехарде девушка лишилась 34 тысяч рублей, поверив лже-продавцу железобетонных плит Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили против 32-летней девушки. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 27 сентября 2022 года она обратилась в дежурную часть полиции и рассказала, что лишилась 34 400 рублей из-за липового продавца железобетонных плит.

Известно, что 13 сентября 2022 года потерпевшая увидела в Интернете объявление о продаже таких плит, которое ее заинтересовало. Во время переписки с продавцом девушка перевела злоумышленнику деньги, следуя его инструкциям, после чего продавец перестал выходить на связь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали жертвами мошенников, либо подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия, звоните в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду по телефонам: 7-60-87 или 02.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что мошенники развели двух ямальцев почти на 6 миллионов рублей, предлагая заработок на бирже.