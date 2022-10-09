На Ямале пьяный мужик стащил с полки магазина служебный мобильник и положил себе в карман Фото: Татьяна Коркина

До двух лет колонии может получить 37-летний ранее судимый житель Нового Уренгоя, который обвиняется в краже сотового телефона стоимостью 7 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, уголовное дело уже расследовано и с обвинительным актом направлено в городской суд.

Преступление произошло 26 августа 2022 года. Тогда в полицию обратился сотрудник магазина, который сообщил о похищении служебного мобильного телефона. Полицейские установили, что пьяный злоумышленник находился в торговом зале магазина. Пока никто не видел, он схватил его с полки, положил себе в карман, после чего скрылся с места происшествия. Краденым мобильником он пользовался, пока его не поймали.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что в Ноябрьске задержали подозреваемого в краже телефонов.