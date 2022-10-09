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Происшествия9 октября 2022 1:01

В садовом обществе «Дружба» под Муравленко вечером 8 октября сгорел дачный дом

Причины пожара уточняются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В садовом обществе «Дружба» под Муравленко вечером 8 октября сгорел дачный дом. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В садовом обществе «Дружба» под Муравленко вечером 8 октября сгорел дачный дом. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Муравленко накануне, 8 октября 2022, в садовом обществе «Дружба» загорелся частный дачный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.29, и уже через несколько минут пожарные были на месте.

Огонь тушили 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. По имеющимся данным, пламя повредило дачный дом на площади 70 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в апреле в Муравленко случился крупный пожар в транспортном общежитии. Позже прокуратура начала свою проверку.