В садовом обществе «Дружба» под Муравленко вечером 8 октября сгорел дачный дом. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

В Муравленко накануне, 8 октября 2022, в садовом обществе «Дружба» загорелся частный дачный дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, сообщение на пульт диспетчера поступило в 18.29, и уже через несколько минут пожарные были на месте.

Огонь тушили 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. По имеющимся данным, пламя повредило дачный дом на площади 70 квадратных метров. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в апреле в Муравленко случился крупный пожар в транспортном общежитии. Позже прокуратура начала свою проверку.