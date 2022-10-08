Главой Шурышкарского района может стать учитель истории. Фото – администрация Шурышкарского района.

Главой Шурышкарского района может стать учитель истории из села Мужи. Об этом сообщает районная администрация.

– На рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы Петра Чупрова. Он работает в Мужевской средней общеобразовательной школе имени Н.В. Архангельского учителем истории и обществознания. В 2022 году его избрали депутатом думы Шурышкарского района первого созыва, – отметили в ведомстве.

Прием документов для участия в конкурсе продолжается до 10 октября включительно. После комиссия проведет индивидуальное собеседование с каждым претендентом и оценит их профессиональные и личностные качества. Заседание запланировано на 20 октября.