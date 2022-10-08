В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма. Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма. Ему дали 9 лет колонии строгого режима.

Ямалец, являющийся сторонником радикальных религиозных взглядов, в 2018 году перевел деньги родственнику – члену международной террористической организации, запрещенной на территории России.

– Деньги нужны были для материального обеспечения родственника и успешного ведения им боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, – уточнили в Следственном комитете Ямала.

Установить обстоятельства совершенного преступления и привлечь осужденного к уголовной ответственности ямальским силовикам помогли коллеги из Тюменской области.