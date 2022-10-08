Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 6:27

В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма

Об этом сообщает окружной СК
Станислав Дейнеко
В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма.

В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма.

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое мужчину осудили за финансирование терроризма. Ему дали 9 лет колонии строгого режима.

Ямалец, являющийся сторонником радикальных религиозных взглядов, в 2018 году перевел деньги родственнику – члену международной террористической организации, запрещенной на территории России.

– Деньги нужны были для материального обеспечения родственника и успешного ведения им боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, – уточнили в Следственном комитете Ямала.

Установить обстоятельства совершенного преступления и привлечь осужденного к уголовной ответственности ямальским силовикам помогли коллеги из Тюменской области.