Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 6:20

В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района

Несколько месяцев назад тут был заросший пустырь
Сергей Швецов
В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района. Фото - телеграм-канал администрации Пуровского района.

В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района. Фото - телеграм-канал администрации Пуровского района.

В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района. Несколько месяцев назад тут был заросший пустырь, который превратился в благоустроенную территорию благодаря инициативе жителей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Здесь есть качели, скамейки, светодиодные арки. Пешеходная дорожка покрыта тротуарной плиткой, а рядом – участки из декоративной гальки и зеленые газоны, передает пресс-служба администрации Пуровского района в телеграм-канале.