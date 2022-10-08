В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района. Фото - телеграм-канал администрации Пуровского района.

В поселке Ханымей возвели сквер 90-летнего юбилея Пуровского района. Несколько месяцев назад тут был заросший пустырь, который превратился в благоустроенную территорию благодаря инициативе жителей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Здесь есть качели, скамейки, светодиодные арки. Пешеходная дорожка покрыта тротуарной плиткой, а рядом – участки из декоративной гальки и зеленые газоны, передает пресс-служба администрации Пуровского района в телеграм-канале.