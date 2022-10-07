Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале завершается строительство арендных домов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, речь идет о четырех новостройках с подземным паркингом в мкр. Славянский Нового Уренгоя и пятиэтажном доме с продуманной благоустроенной территорией в Салехарде.

Квартиры полностью оборудованы всем необходимым. Они предназнчены для востребованных специалистов бюджетной сферы: врачей и учителей, предприятий ТЭКа, а также сотрудников, привлекаемых для работы на приоритетных стратегических проектах автономного округа.

- Развитие рынка арендного жилья позволит повысить общий уровень качества жизни в автономном округе, а также увеличить привлекательность региона для высококвалифицированных специалистов. Одной из главных ценностей для таких людей является возможность сохранения уровня комфорта при смене места жительства, - сказал управляющий проектом по развитию арендного жилья департамента экономики ЯНАО Станислав Каширский.

По данным экспертов, с учетом перспектив развития региона, в арендном жилье заинтересовано более 6,5 тысячи семей (потребность составляет порядка 140 тысяч квадратных метров).

В перспективе строительство аналогичных домов запланировано в Лабытнанги, Ноябрьске, Салехарде и Харпе.