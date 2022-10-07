Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жительница Ноябрьска пожаловалась на долгий прием в кабинете флюорографии. Пост об этом появился в паблике «Злой ноябрянин» сегодняшним утром.

- Работа кабинета флюорографии стала отвратительной. На каждого человека уходит по 15 минут. На мой вопрос, почему так долго, работники ответили, что теперь им приходится заполнять кучу журналов и отправлять анализы сразу в Салехард. Нам, как пациентам, все равно, кто и куда отправляет наши анализы, нам от этого не легче . А вот сидеть в очереди час, когда пред тобой четыре человека, это просто дурдом, - возмущается женщина.

В комментариях к посту мнения горожан разделились. Одни сочли, что автор немного преувеличивает, другие начали грешить на оптимизацию в медицине, а третьи сочли, что в данных изменениях нет ничего страшного.

Позже на пост отреагировал представитель городской больницы. Он сообщил, что на сегодняшний день в Ноябрьской ЦГБ работают три флюорографических кабинета. Так, в одном из них, с 8:00 до 11:00, сегодня приняли 22 пациента.

- Все наши сотрудники стараются максимально быстро отработать с каждым пациентом, - прокомментировали в медучреждении.