Возобновляется движение судов на воздушной подушке по маршруту Салехард - Катравож

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

С 12 октября по маршруту Салехард - Катравож возобновляется движение судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья. Согласно расписанию, рейсы запланированы три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, - прокомментировали в ведомстве.

Отправление из Салехарда в 11:00, а из села Катравож - в 13.30. Время в пути занимает около 1,5 часов (в одну сторону). Стоимость билета для взрослого - 562 рубля, для ребенка- 281 рубль. Багаж сверх нормы оплачивается отдельно - 56,20 рублей за 10 килограммов.

Напоминаем, что завтра, 8 ноября, на Ямале стартует перевозка пассажиров вертолетами. Все площадки уже готовы к приему крылатых машин и людей.