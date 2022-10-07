Более 2 500 кубометров мусора: на Ямале подвели итоги акции «Вода России»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги акции «Вода России». За четыре месяца жители региона собрали более 2 500 кубометров мусора на 55 водных объектах, среди которых берега рек Обь, Пур, Пякупур, Таз и Надым.

Лидером по количеству собранных отходов стал Новый Уренгой - более 900 кубометров мусора, а по количеству участников - Ноябрьск, к уборке удалось привлечь 2 540 человек.

Напоминаем, что акция прошла в 40 населенных пунктах Ямала. Участие в ней приняли волонтеры, активисты, сотрудники предприятий и администраций, компании ТЭК, студенты и школьники - всего 6 156 человек.

- Акция проходит ежегодно, но в Год экологии она получилась намного масштабнее, это заметно по числу участников и количеству убранного мусора. Хочется выразить благодарность всем, кто принял участие в этом экологическом мероприятии! И ждем всех желающих на очистке берегов в следующем году. А главное, друзья, будьте в тренде, будьте экологичнее, - обратилась к жителям начальник управления водных отношений департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Людмила Блинова.