Власти Салехарда потратят на украшения к Новому году 30 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Власти Салехарда панируют потратить на подготовку города к Новому году десятки миллионов рублей. Планируется закупить несколько видов уличных гирлянд: светящийся потолок, панно и нити для деревьев, сообщает «Ямал 1».

Сейчас администрация ищет на официальном сайте торгов подрядчика, который может изготовить все эти украшения, доставить их в округ и установить. Стартовая цена - 30 миллионов рублей, средства на праздничное оформление выделены из городского бюджета.

Отметим, что из-за спецоперации и частичной мобилизации, объявленной президентом, многие города отказались от трат на новогоднее оформление и салюты. К примеру, так поступили в Кургане, Калуге и Калининграде. Сэкономленные деньги потратят на помощь российским солдатам.