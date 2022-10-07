Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде новостройка по ул. Глазкова готовится к итоговой проверке Госстройнадзора. Об этом сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

Площадь дома - более 2 600 квадратных метров. Сейчас подрядчик завершает строительно-монтажные работы и прокладку инженерных сетей, в планах - установка пандусов.

Всего в доме 60 квартир, большая часть предназначена под расселение аварийного жилья. В каждой из них выполнена чистовая отделка: установлена сантехника и электрическая плита с духовым шкафом, на полу уложен линолеум, в ванной комнате - керамическая плитка, смонтированы натяжные потолки. Дом подключен к отоплению.

Заканчивается благоустройство прилегающей территории. Установлена детская спортивно-игровая площадка с резиновым покрытием, газоны засеяны травой.