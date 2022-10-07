Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 октября 2022 года: заразились 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 147 126.

При этом в больницы региона госпитализировано 8 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 22 268 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 025. Всего в стране зарегистрировано 21 163 942 случая. Излечились от коронавируса 39 573 человека, скончались - 104.