Салехардец, решивший сбыть через тайники партию наркотиков, отправится в колонию

Фото представлено КП

В Салехарде вынесли приговор 50-летнего местному жителю, обвиняемому в попытке незаконного сбыта наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчину задержали 19 апреля 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- В ходе досмотра у горожанина обнаружили полимерный сверток с наркотическим средством массой 3,351 грамма, то есть в крупном размере. Данное запрещенное вещество он собирался сбыть лицам через тайник, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на салехардца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». А на днях суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что попытка сбыть наркотики обернулась для супругов из Салехарда годами заключения. Их отправили в колонию на восемь лет.