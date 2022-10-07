В Пурпе появились новые и современные пешеходные переходы

Фото: администрация Губкинского

В Пурпе совершенствуют пешеходные переходы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, комфорт и безопасность горожан - это одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

- Оборудование дорог присоединенных территорий регулируемыми пешеходными переходами - вопрос важный и актуальный. Работы в этом направлении активно велись в летом. Так, в Пурпе было установлено пять новых регулируемых пешеходных переходов, - прокомментировали в мэрии.

По словам главы горда Андрея Гаранина, Губкинский четко идет в ногу со временем. На сегодняшний день в городе работают 10 усовершенствованных регулируемых пешеходных переходов, а вместе с мкр. Пурпе - уже 15.

- С кнопками, современной системой освещения и повторителями светофоров. Теперь на улицах города движение для всех стало комфортнее, - добавил градоначальник.