В Тарко-Сале осудят молодых людей, обвиняемых в грабежах и угоне автомобиля

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В Тарко-Сале осудят двух местных жителей, обвиняемых в ограблении и краже автомобиля. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, одному из подозреваемых 22 года, а второй даже не достиг совершеннолетия.

Свое первое преступление злоумышленники совершили в апреле текущего года, после того как изрядно приняли на грудь.

- Гуляя по улицам города в три часа ночи, они напали на прохожего. Избив мужчину, молодые люди похитили его сотовый телефон и 10 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Спустя неделю злоумышленники совершили второе преступление, и вновь они пребывали в алкогольном опьянении.

- Находясь в ночное время в районе ближних дач, они остановили на дороге автомобиль и попросили водителя подвезти их до города. В процессе беседы между ними и владельцем машины вспыхнула ссора. Далее обвиняемые, применив насилие, похитили у мужчины золотые украшения, а затем и угнали его автомобиль. Покатавшись, юноши оставили транспортное средство на лесной дороге, там же они избавились от похищенных украшений, - добавили в следкоме.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины юношей, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.