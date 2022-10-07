На Ямале бывшего главу дорожного хозяйства обвиняют в получении взятки на 37 миллионов рублей

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На Ямале возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы дирекции дорожного хозяйства Игоря Боркуна, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2015 году двое представителей коммерческой организации передали обвиняемому несколько взяток на общую сумму более 37 миллионов рублей. За эти деньги Боркун должен был обеспечить им получение госконтракта на строительство дороги, а также его беспрепятственное исполнение и оплату, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, а следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Также правоохранители выясняют, могли ли фигуранты дела быть причастны и к другим преступлениям.

Что касается взяткодателей, то они уже привлечены по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).