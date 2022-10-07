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Общество7 октября 2022 4:58

В Ноябрьске появились светофоры, разрешающие одновременное движение пешеходов и машин, которые совершают поворот

Пока они стоят на трех перекрестках
Павел Посевин
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появились светофоры с дополнительной секцией, на которых изображен пешеход и стрелки бело-лунного цвета. Они находятся на следующих перекрестках: Холмогорская - 60 лет СССР, Энтузиастов - Республики, Шевченко - Киевская.

Совмещенная фаза разрешает одновременное движение пешеходов и машин, водители которых поворачивают направо или налево. Функция позволяет сократить время ожидания сигнала для людей и увеличить пропускную способность участков для машин, - прокомментировали в пресс-службе администрации.

В ближайшее время такими же сигналами оборудуют ещё несколько светофоров в разных районах города.

Автолюбителей убедительно просят не передвигаться по городу «по привычке» и обращать внимание на новые сигналы и знаки.