В Ноябрьске водителя «Газели» увели в больницу после столкновения с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 6 октября в районе панели 1А/2 проезда №3 промышленной зоны Ноябрьска.

- Около 18:20 водитель автомобиля «TOYOTA», двигаясь со стороны проезда №2 в сторону перекрестка с круговым движением, заблаговременно не занял перед разворотом крайнее положение, предназначенное для движения в данном направлении, в результате чего произошло столкновение с попутным автомобилем «ГАЗ». В результате ДТП водитель отечественной машины госпитализирован, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года - 3 560, в которых 18 человек погибли и 228 получили травмы, в том числе 29 детей.