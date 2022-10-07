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Спорт7 октября 2022 3:15

В Надыме проходят соревнования по настольному теннису, посвященные памяти Валентина Манжура

В них принимают юные спортсмены со всего Ямала
Дмитрий Кошелев
Фото: администрация Надыма

Фото: администрация Надыма

В Надыме стартовали региональные соревнования по настольному теннису, посвященные памяти Валентина Манжура. Информация об этом появилась на официальной странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Данное мероприятие проводится ежегодно, а участие в нем принимают юные спортсмены со всего Ямала. Как правило, проходят оно на базе СОК «Олимп» в первой половине октября.

Напоминаем, что Валентин Манжур приехал в Надым в 1975 году. За 27 лет тренерской работы он подготовил более четырех тысяч воспитанников. Среди них - кандидаты в мастера спорта, а также воспитанники, которые получили I и II спортивные разряды по настольному теннису.