Фото: администрация Салехарда

В Салехарде установили еще три теплые остановки. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они находятся на ул. Глазкова у магазина «Крепыж», на ул. Подшибякина у редакции «Красный Север» и в мкр. Солнечный. Их подключат в ближайшее время.

Кстати, все комплексы оснащены USB-розетками и камерами видеонаблюдения.

- На сегодняшний день в городе 26 отапливаемых павильонов. Это каждая четвертая остановка. До конца года установим ещё семь: на ул. Броднева, у городского управления соцзащиты, рядом с Ледовым дворцом, с обеих сторон на ул. Щорса и на втором отделении - ул. Шалгина и Хлебокомбинат», - сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

Дополнительно в городе обновили «холодные» остановки на ул. Павлова, у школы №1, у гостиницы «Ямал» и напротив нее.