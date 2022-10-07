На Ямале 7 октября 2022 года ожидаются туман и осадки

Погода на Ямале на 7 октября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 7 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно, с прояснениями, ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, при прояснении до -5, днем +2…+7.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +3 градуса, днем +5. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: