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Происшествия7 октября 2022 1:46

На Ямале 7 октября 2022 года ожидаются туман и осадки

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 7 октября 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 7 октября

Погода на Ямале на 7 октября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 7 октября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно, с прояснениями, ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах возможен туман. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура ночью 0…+5 градусов, при прояснении до -5, днем +2…+7.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +3 градуса, днем +5. Ветер 7-8 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО