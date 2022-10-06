Фото: Правительство ЯНАО

В Ямальском районе запустили цех по производству полезных сладостей из северных ягод. Находится предприятие в селе Сюнай-Сале, а открыла его местная жительница Евгения Вануйто благодаря поддержке муниципальных властей.

Сейчас работники цеха обеспечены всем необходимым оборудованием для сбора, обработки и изготовления продукции: веялкой для ягод, морозильными камерами, шкафом шоковой заморозки, дегидратором, прессом для масла, вакууматором.

Кстати, на сборе ягод трудится порядка 25 человек. Этим летом им удалось набрать почти 20 тонн урожая.

Сейчас в цехе работают над рецептурой будущих сладостей и не только. Совсем скоро на прилавках местных магазинов появятся пастила и масло из морошки, варенье и морсы из брусники, голубики и черники. Также они будут продаваться в рестораны Ямала и Тюмени.

- До конца 2022 года за счет муниципальных средств приобретем модульное здание площадью 70 квадратных метров с системой автономного отопления. Это позволит увеличить объемы производства. Сейчас вместе с предпринимателем разрабатываем экологичную упаковку и бренд, под которым будет выпускаться продукция. Уверен, что все получится, - сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.