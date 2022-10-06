Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 12:31

В Ямальском районе запустили цех по производству полезных сладостей из северных ягод

Вскоре они появятся на прилавках магазинов
Марина Прохорова
Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

В Ямальском районе запустили цех по производству полезных сладостей из северных ягод. Находится предприятие в селе Сюнай-Сале, а открыла его местная жительница Евгения Вануйто благодаря поддержке муниципальных властей.

Сейчас работники цеха обеспечены всем необходимым оборудованием для сбора, обработки и изготовления продукции: веялкой для ягод, морозильными камерами, шкафом шоковой заморозки, дегидратором, прессом для масла, вакууматором.

Кстати, на сборе ягод трудится порядка 25 человек. Этим летом им удалось набрать почти 20 тонн урожая.

Сейчас в цехе работают над рецептурой будущих сладостей и не только. Совсем скоро на прилавках местных магазинов появятся пастила и масло из морошки, варенье и морсы из брусники, голубики и черники. Также они будут продаваться в рестораны Ямала и Тюмени.

- До конца 2022 года за счет муниципальных средств приобретем модульное здание площадью 70 квадратных метров с системой автономного отопления. Это позволит увеличить объемы производства. Сейчас вместе с предпринимателем разрабатываем экологичную упаковку и бренд, под которым будет выпускаться продукция. Уверен, что все получится, - сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.