Ямальский педагог Зильфира Батырова предложила Владимиру Путину образовательную инициативу

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Ямальский педагог Зильфира Батырова, ставшая призером конкурса «Учитель года России - 2022», рассказала Владимиру Путину о своей образовательной инициативе.

Напоминаем, что вчера, в День учителя, президент провел видеоконференцию со всеми участниками, вышедшими в финал. Глава государства обсудил с педагогами вопросы организации обучения в стране, включая новые регионы, условия работы учителей, содержание образовательных и воспитательных программ, развитие инфраструктуры школ.

В беседе с Владимиром Путиным Зильфира Батырова предложила организовать для школьников просветительские поездки в города-герои, где они смогли бы подробнее узнать о богатой истории страны.

- Вы правы, Зильфира Рафитовна, к сожалению, у нас и взрослые то не все видели в нашей стране. Я с удивлением для себя отмечал, что образованные, уже взрослые люди ни разу не бывали в моем родном Петербурге. Такие случаи не единичны. А что касается детей, это уж тем более. Мы, в рамках различных программ, в том числе и внутреннего туризма, должны будем обязательно подумать о том, как расширять эти направления деятельности, - сказал президент.

Известно, что Владимир Путин уже поручил заместителю Председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой проработать вопрос и подготовить предложения.