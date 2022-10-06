Глава Нового Уренгоя отчитался о ходе ремонта спортивных и образовательных объектов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил, как продвигаются строительные работы на спортивных и образовательных объектах. Соответствующую информацию он опубликовал в своих соцсетях.

Так, главная задача, стоящая перед подрядчиком, работающим в школе №7 - завершить фасадные работы (утеплить и сделать архитектурную подсветка). В следующем году начнется благоустройство территории. Появятся беговая дорожка, экозона, питомник саженцев и растений, полоса препятствий и хоккейный корт (летом его будут использовать под футбол.)

В школе №16 также утепляют фасад. Лицевая часть практически завершена: здание получается современным, стильным, ярким. Внутри ремонтируют два спортзала.

В спортшколе «Сибирские медведи» завершается ремонт фасада: он уже практически выполнен в едином ямальском бренде «Северный характер». Внутри здания остались мелкие работы, по их завершению специалисты начнут расставлять тренажеры и спортинвентарь.