Фото: Правительство ЯНАО

В Пурпе открыли первую многофункциональную площадку. Она находится в микрорайоне «Звездный» и включает тематическое игровое пространство «Космодром», футбольное поле и воркаут-зону с различными тренажерами, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что объект построили по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. С просьбой организовать место досуга для ребят к нему обратилась жительница Ольга Клинг во время «Честного маршрута» 2021 года.

- У нас были долгие обсуждения. Вместе с жителями искали место для будущей площадки и выбирали концепцию благоустройства пустыря. Совместные обсуждения касались всего - вплоть до ограждения, которое будет на площадке, - сказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Вокруг территории спортивно-игрового комплекса оформили прогулочные зоны с хорошим освещением и лавочками. На заборе изобразили планеты и звезды, установили фигуры героев мультфильмов про космос.

На официальном открытии глава Губкинского поблагодарил Ольгу Клинг за проявленную инициативу и вручил памятный подарок.