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Здоровье6 октября 2022 8:25

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 октября 2022 года: заразился 91 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 октября 2022 года
Дмитрий Кошелев
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 147 021.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 23 045 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 292. Всего в стране зарегистрировано 21 141 674 случая. Излечились от коронавируса 41 536 человек, скончались - 108.