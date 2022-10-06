Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 октября 2022 года: заразился 91 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 91 человека. С начала периода количество заболевших достигло 147 021.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 044 ямальца.

В России выявлено 23 045 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 292. Всего в стране зарегистрировано 21 141 674 случая. Излечились от коронавируса 41 536 человек, скончались - 108.