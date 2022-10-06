В Салехарде мастерицы вяжут теплые вещи для мобилизованных ямальцев

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде мастерицы из клуба «28 петель» вяжут теплые вещи для мобилизованных ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Когда нас попросили помочь ребятам, мы все сразу согласились. Важно, чтобы вдали от дома эти петельки согревали наших защитников, чтобы они знали, что мы ждем их обратно, - сказала куратор клуба Людмила Винокурова.

Кстати, клубу «28 петель» уже два года. Ранее его участницы специализировались на вязании одежды для недоношенных детей, а теперь у них появилось новое направление работы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме организовали сбор вязаных вещей для мобилизованных земляков: носков, шапок, варежек. Принести можно уже готовые изделия, пряжу, инструменты или принять участие во встречах клуба «Женский микс» и заняться вязанием в теплой дружеской атмосфере.