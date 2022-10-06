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Происшествия6 октября 2022 7:46

Жительница Губкинского отдала мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы закрыть кредит

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Жительница Губкинского отдала мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы закрыть кредит

Жительница Губкинского отдала мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы закрыть кредит

Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформленный кредит.

- Установлено, что заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он пояснил, что на имя женщины был взят кредит, а для его погашения необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет. Не заподозрив обмана, северянка перечислила 400 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших горожанку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не переводить деньги на неизвестные счета по указанию злоумышленников.