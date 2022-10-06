Жительница Губкинского отдала мошенникам 400 тысяч рублей, чтобы закрыть кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Губкинского обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, для обмана аферисты использовали старую схему про оформленный кредит.

- Установлено, что заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он пояснил, что на имя женщины был взят кредит, а для его погашения необходимо перевести деньги на якобы безопасный счет. Не заподозрив обмана, северянка перечислила 400 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших горожанку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не переводить деньги на неизвестные счета по указанию злоумышленников.