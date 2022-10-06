В Ноябрьске отрылся штаб волонтеров #МыВместе, где оказывают помощь семьям мобилизованных

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске создан штаб по оказанию помощи семьям мобилизованных #МыВместе. Информация об этом появилась на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы ответить на вопросы людей и подробнее рассказать о мерах поддержки, власти решили организовать 8 октября специальную встречу. Она пройдет в Спортивно-оздоровительном комплексе по адресу: Советская, д. 75. Начало в 11:00.

- Деток займут аниматоры, будут организованы игровые зоны, чтобы мамы могли спокойно пообщаться и получить необходимую консультацию, - сообщили в мэрии.

Кстати, стать волонтером может каждый. Для этого необходимо просто зарегистрироваться на сайте. Добровольцы будут участвовать в сборе гуманитарной помощи, поддерживать родных и близких мобилизованных граждан, помогать в штабе.