В Салехарде осудят матерую рецидивистку, которая задушила сожителя подушкой

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В Салехарде осудят местную жительницу 1990 года рождения, обвиняемую в убийстве сожителя. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошло 29 июля, когда подозревая и жертва сильно поругались.

- Обвиняемая, находясь под действием спиртного, прижала к лицу лежащего мужчины подушку, тем самым перекрыв ему дыхательные пути. В итоге смерть мужчины наступила на месте происшествия из-за механической асфиксии, - прокомментировали в ведомстве.

Позже правоохранители установили, что горожанка уже не в первый раз покушалась на жизнь сожителя. За месяц до указанного преступления она, вновь будучи нетрезвой, ударила мужчину ножом в живот, причинив легкий вред здоровью.

Кроме того, ранее северянка привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления против личности.

В настоящее время следствием собрано достаточная доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.