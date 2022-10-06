На Ямала перевозка пассажиров вертолетами начнется 8 октября

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале завершается сезон речных межмуниципальных перевозок. Вскоре на смену катерам и теплоходам придут вертолеты, все площадки уже готовы к приему пассажиров, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- с 8 октября начнутся перелеты по маршруту Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале;

- с 10 октября запускается прямой маршрут из Салехарда в Яр-Сале, а также из Салехарда в Мужи и Овгорт;

- с 12 октября на прямом рейсе можно улететь из Салехарда в Новый Порт;

- с 16 октября начнутся перелеты из Салехарда в села Шурышкарского района по маршрутам: Шурышкары - Восяховы - Мужи и Мужи - Горки - Азовы;

- с 18 октября стартуют вертолетные рейсы из окружной столицы в Мужи и Лопхари.

Воздушные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после закрытия паромной переправы и продлятся до становления льда.

Справочная информация о перевозках доступна по телефонам аэропорта Салехарда: +7 (34922) 4-17-36, 3-89-32.