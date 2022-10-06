13-летний надымчнин вошел в состав сборной УрФО по вольной борьбе

Фото: администрация Надымского района

Надымчанин Динислам Гусевов вошел в состав сборной УрФО по вольной борьбе. Он тренируется в спортшколе «Арктика» под руководством Ялчына и Майиса Мамедовых.

Спортсмену 13 лет и вольной борьбой он занимается четыре года, в Надыме - всего год, но результаты уже впечатляют. Парень стал призером и победителем шести различных соревнований, среди которых «серебро» VII Международных спортивных игр «Дети Азии-2022» и «золото» Первенства России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет.

Динислам и его наставники встретились с главой района Дмитрием Жаромских. Рассказали о достижениях и о том, как проходят тренировки, планах на будущее.

- Наши спортивные школы действительно являются кузницами победителей, а тренеры - настоящие мастера и мудрые наставники, спортсмены - гордость района! - отметил Дмитрий Жаромских.

Также он поблагодарил Ялчына, Майиса и Динислама за вклад в развитие спорта в Надымском районе.