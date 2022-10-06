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Общество6 октября 2022 5:07

Жители Салехарда предлагают названия для новых улиц

Сделать это можно до 24 октября
Павел Посевин
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут предложить названия для новых улиц. Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Не оставайтесь в стороне, напишите на портале «Живем на Севере» свои идеи по присвоению наименований новым территориям вблизи микрорайона Радужный», - говорится в тексте.

Они могут отражать исторические события, знаменательные даты или посвящаться выдающимся гражданам, внесшим существенный вклад в развитие сферы здравоохранения.

Салехардцы активно отреагировали на предложение и уже внесли шесть вариантов: улица Героев врачей, улица Мечникова, улица имени Владимира Солдатова, улица Аптекарская, Улица имени Хирурга-ортопеда Гавриила Абрамовича Илизарова.